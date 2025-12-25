Murió un ciclista tras un violento choque en la Ruta Provincial 93

El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Pozuelos. La víctima, de 78 años, permanecía internada en terapia intensiva y falleció horas después.

Hoy 09:50

Un trágico accidente de tránsito con resultado fatal se registró este miércoles alrededor de las 21.30 sobre la Ruta Provincial N.º 93, a la altura de la localidad de Pozuelos, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.º 58, departamento Río Hondo.

Por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Honda CG Titan 150 cc colisionó con una bicicleta, provocando la violenta caída de ambos conductores sobre la cinta asfáltica. El rodado menor era conducido por un hombre de 43 años, domiciliado en Pozuelos, mientras que el ciclista fue identificado como Rodolfo Alberto Ruiz, de 78 años, con domicilio sobre calle pública sin número de la misma localidad.

Tras el impacto, ambos involucrados fueron trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas de Río Hondo, donde quedaron bajo observación médica. Según se informó, los profesionales de guardia solicitaron la realización de estudios complementarios, entre ellos placas corporales y una tomografía cerebral, disponiendo la internación del ciclista en la unidad de Terapia Intensiva.

Horas más tarde, alrededor de las 00.10, el médico a cargo del área informó el fallecimiento de Ruiz, quien sufrió un paro cardíaco mientras permanecía internado. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue del nosocomio.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Pérez, se ordenó que el médico de guardia labre el acta de defunción, teniendo en cuenta que el deceso se produjo dentro del establecimiento de salud. Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.