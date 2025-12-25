Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

El Sol es la fuente vital del Zodíaco y ahora se encuentra transitando por este signo de Tierra. Conoce qué propuesta trae esta temporada según tu signo y tu ascendente.

Entre el 21 de diciembre y el 19 de enero el Sol transita por Capricornio. Esto abre una temporada marcada por esta energía porque, cuando este astro recorre un signo, su vibración configura el clima astrológico del mes y está disponible para sintonizarla.

Para aprovechar esta temporada, es importante comprender qué implica Capricornio en la secuencia del zodíaco: es el décimo signo, viene después de Sagitario—clímax de confianza, y trascendencia del conflicto—. El momento capricorniano es el punto más alto del mandala zodiacal: cuando ya hay madurez suficiente para alcanzar la culminación del camino personal. Para la astrología, el signo de la cabra se asocia con la concreción de los objetivos gracias al esfuerzo y el trabajo.

Por eso, la temporada de Capricornio trae energía de evaluación y de balance. Nos invita a ver si hemos logrado cumplir con nuestras metas o bien nos encontramos con la sensación de que aún falta trabajar para saborear la satisfacción. Más allá de “ser de Capricornio” y tener o no en nuestra carta natal esta vibración, puede ser interesante conocer qué información trae para cada signo y ascendente esta propuesta del mes zodiacal y aprovecharla.

Aries

Para el Sol en Aries es buen momento para hacer un balance y ver qué cosas quedaron pendientes, pero todavía estás a tiempo de resolverlas.

Para el ascendente, el Sol en Capricornio ilumina la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional, así que probablemente sea un fin de año bastante enfocado en lo laboral.

Tauro

Para el Sol en Tauro, la temporada de Capricornio es afín porque es una energía parecida: práctica, concreta, con los pies en la tierra. Puede ser una buena oportunidad para encarar el cierre del año con disciplina, pese al cansancio.

Para el ascendente, se ilumina la zona de tu carta natal asociada al sentido de vida y la vocación. Pueden aparecer preguntas existenciales simples, pero profundas. La energía te acompaña para preguntarte para qué hacés lo que hacés todos los días.

Géminis

Para el Sol en Géminis, la temporada capricorniana pone a prueba la capacidad de planificación y puede sentirse cierta exigencia extra si toca tomar decisiones a largo plazo, de aquellas que requieren previsión.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a lo íntimo y lo inconsciente con energía de responsabilidad y compromiso, por eso, es una gran oportunidad para madurar la responsabilidad afectiva.

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, la temporada de Capricornio pone el foco en la pareja y puede sentirse como un momento bisagra: algo tiene que cambiar en la dinámica. En cualquier caso, la energía ayuda a hacerte cargo de lo que está pasando.

Para el ascendente pasa algo parecido porque el Sol en Capricornio ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja, así que también es momento de pensar cómo están las cosas en ese terreno. Hay cosas que no pueden pedirse.

Leo

Para el Sol en Leo, la temporada de Capricornio trae ganas de organizar, revisar hábitos y administrar mejor el tiempo. Si estás mucho con el celular y las pantallas, puede ser buen momento para hacer un detox digital.

Para el ascendente, el Sol en Capricornio ilumina la zona de tu carta natal asociada a la salud y la rutina diaria. Es una oportunidad para hacer balance y ver si pudiste incorporar hábitos más saludables o si necesitás reforzarlos.

Virgo

Para el Sol en Virgo, la temporada capricorniana es afín por su energía realista, que trae una propuesta concreta, sin vueltas. Puede ser una buena oportunidad para focalizar la atención en temas personales, para concentrar la energía y hacer foco en lo importante.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para ponerse en primer plano, aunque implique un cierto grado de egoísmo con tu entorno. A veces toca decir que no.

Libra

Para el Sol en Libra, la temporada capricorniana trae ganas de bajar un cambio, de pasar tiempo en casa, en familia. Es buen momento para buscar espacios de refugio y no sobrecargarte con planes y demandas de otros.

Para el ascendente sucede algo parecido porque el Sol en Capricornio ilumina la zona de tu carta natal asociada a la familia. Es un recordatorio de que a veces hay que hacerle lugar a los temas sensibles y decidir desde el corazón.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, la temporada de Capricornio es momento de explorar opciones: la energía te acompaña para buscar distintas alternativas antes de elegir la que más te convenga (puede ser en lo laboral, en los vínculos o lo que sea que esté dando vueltas).

Para el ascendente, se ilumina la zona de tu carta natal asociada a la comunicación y las conversaciones importantes con energía de maduración.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario, la temporada de Capricornio lleva su energía al ámbito del cuerpo y los valores. Es una oportunidad para orientar las decisiones en función de las necesidades físicas y concretas del cuerpo: descanso, buena alimentación y el cuidado de la salud.

Para el ascendente, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los recursos de forma realista, con lo cual puede funcionar como un límite para jerarquizar prioridades y negociar con tus ganas exageradas.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio, esta temporada es una invitación a amigarse con las cualidades propias del signo: la exigencia, la disciplina, la capacidad para trabajar irrefrenablemente y hacer lo que haya que hacer. Por otro lado, también se trata de una renovación energética, ideal para aprovechar.

Para el ascendente es buen momento para aceptar que a veces las cosas llevan más tiempo de lo esperado y no vivir esa demora como una frustración porque, después de todo, tarde o temprano hay recompensa.

Acuario

Para el Sol en Acuario, la temporada de Capricornio trae energía de cierre, porque se prepara el terreno para un nuevo ciclo solar y eso, necesariamente, implica soltar algunas cosas para hacerle lugar a lo nuevo.

Para el ascendente, el Sol en Capricornio ilumina la zona de tu carta natal asociada a los finales y el descanso. Pueden ser días de cansancio y desorientación. No pasa nada: este momento confuso es parte del proceso de renovación.

Piscis

Para el Sol en Piscis, la temporada capricorniana trae energía de planificación y maduración en el plano colectivo y los equipos de trabajo. Puede ser buen momento para sembrar semillas en proyectos de largo plazo.

Para el ascendente, se activa la zona de la carta natal asociada a los grupos de afinidad y la amistad; por eso puede ser buen momento para armar planes divertidos, para fortalecer esos ámbitos de distensión y comunión.

