Agustín Almendra se va de Racing y será nuevo refuerzo de Necaxa

El mediocampista pidió salir, la dirigencia aceptó la oferta de México y Gustavo Costas pierde a un titular de cara al 2026. Firmará por tres temporadas con Los Rayos.

Hoy 10:06

De a poco se baja el telón del 2025 y Racing está a detalles de concretar una venta importante que impacta de lleno en la planificación del próximo año. Es que ya es un hecho que Agustín Almendra se marchará al Necaxa de México, luego de manifestar su deseo de cambiar de aire en este mercado de pases. La dirigencia que encabeza Diego Milito aceptó la propuesta y le abrió la puerta de salida al volante.

El mediocampista había llegado a la Academia en agosto de 2023 desde Boca y, si bien fue titular habitual durante la última temporada, también era uno de los primeros en ser reemplazados en los segundos tiempos. En ese contexto, su salida representa una baja sensible para Gustavo Costas, que deberá rearmar el mediocampo pensando en el 2026. En su lugar, el entrenador contará con el regreso de Baltasar Rodríguez, que vuelve tras finalizar su préstamo en Inter Miami.

Por el momento no trascendieron las cifras de la operación, pero Racing vendió el 100% del pase de Almendra, que viajará en los próximos días para sumarse a la pretemporada de Los Rayos y firmar un contrato por tres temporadas en el fútbol mexicano.

Con la camiseta de Racing, club del cual es confeso hincha, Almendra disputó 102 partidos, marcó seis goles y dio ocho asistencias. Además, fue campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa. Llegó al centenar de encuentros ante Tigre, en los cuartos de final del Clausura.

Más allá de su condición de titular, su salida entre los 60 y 70 minutos se volvió una constante que terminó desgastando su ciclo. De los 42 partidos que jugó en la temporada, en 15 fue reemplazado entre los 60 y 69 minutos y en 12 salió entre los 70 y 78. Solo completó dos encuentros: ante Colo-Colo en la Libertadores y frente a Banfield en el cierre del Clausura. El dato resume su año: disputó apenas el 68,33% de los minutos posibles.