Javier Ruiz, vuelve a Independiente tras su préstamo en Barracas Central

El delantero de 21 años fue clave para El Guapo bajo la conducción de Rubén Darío Insua, pero el Rojo ejecutó la cláusula de repesca y lo tendrá para la temporada 2026.

Hoy 10:10

Barracas Central se prepara para afrontar un 2026 cargado de desafíos, tanto a nivel local como internacional, ya que jugará por primera vez la Copa Sudamericana tras clasificar por la tabla anual. En ese contexto, una de las bajas más importantes será la de Javier Ruiz, el delantero que fue el más gambeteador del Torneo Clausura y que deberá regresar a Independiente luego de un año y medio a préstamo.

La decisión fue confirmada por el propio presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti: “El técnico nos lo pidió. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar”. El entrenador Gustavo Quinteros solicitó su regreso y el Rojo ejecutó la cláusula para interrumpir la cesión, que en principio se extendía hasta 2026.

Ruiz, de 21 años, es una de las joyas surgidas de la cantera del Rojo. Su préstamo había comenzado en septiembre de 2024 y tenía una opción de retorno a fines de ese año, pero como Julio Vaccari no lo tuvo en cuenta en ese momento, las partes acordaron extenderlo. Sin embargo, la cláusula de repesca permitió que Independiente lo recupere ahora.

En 2025, con la camiseta roja y blanca de Barracas, disputó 30 partidos, marcó dos goles y dio seis asistencias, aunque su mayor impacto estuvo en el uno contra uno: promedió 4,6 gambetas exitosas por partido, con una efectividad del 48%, y recibió casi tres faltas por encuentro, lo que refleja lo difícil que resulta marcarlo para los rivales.

En Independiente, en cambio, su participación había sido muy limitada: apenas 12 partidos y 403 minutos entre la liga y la Copa Argentina. Ahora buscará relanzar su carrera en uno de los grandes del país, mientras que para Barracas Central su salida representa una baja sensible de cara a una temporada en la que el plantel necesitará un fuerte recambio.