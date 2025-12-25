Los clubes santiagueños saludaron a sus hinchas por la Navidad

Central Córdoba, Mitre, Sarmiento de La Banda, Güemes, Quimsa y Comercio, entre otros, utilizaron sus redes oficiales para enviar mensajes de fin de año y agradecer el acompañamiento durante toda la temporada.

Hoy 10:31

Los clubes de Santiago del Estero aprovecharon la Navidad para acercarse a su gente y enviar mensajes de saludo y agradecimiento a través de sus cuentas oficiales. Central Córdoba, Mitre, Sarmiento de La Banda, Güemes, Vélez de San Ramón, Comercio Central Unidos y otras instituciones compartieron posteos especiales dedicados a sus hinchas en una fecha cargada de emoción.

Con distintas gráficas, videos y mensajes institucionales, los clubes destacaron el apoyo constante del público a lo largo de la temporada, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles. La mayoría hizo hincapié en la familia futbolera, el sentido de pertenencia y el deseo de un 2026 con más alegrías deportivas.