Una locura: en CABA se registró un accidente cada 27 minutos

La madrugada después de Nochebuena dejó un saldo preocupante: 52 choques y más de 100 heridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy 10:29

Mientras todavía resonaban los brindis de Nochebuena, la Ciudad de Buenos Aires atravesó una madrugada de tránsito alterado y operativos de emergencia. Según informaron fuentes oficiales al diario La Nación, entre las primeras horas del 25 de diciembre y la mañana del jueves, el SAME intervino en 52 accidentes de tránsito —uno cada 27 minutos— y asistió a más de 109 personas en distintos barrios porteños.

El choque más impactante se registró alrededor de las 4.50 en el cruce de Avenida Figueroa Alcorta y Sucre, en Belgrano. Por razones que aún se investigan, un automóvil impactó violentamente contra una grúa utilizada en una obra en construcción.

Producto del golpe, los airbags se activaron y el conductor —un hombre de 40 años— quedó atrapado dentro del vehículo. Personal de Bomberos de la Ciudad debió intervenir para rescatarlo, mientras una ambulancia del SAME asistía en el lugar.

Durante el operativo, se detectó una pérdida de GNC proveniente del auto, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar una situación aún más grave. Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital local con heridas, mientras los bomberos controlaban la fuga de gas.

El vehículo quedó completamente destruido y se confirmó que se trataba de un auto de alquiler. Por ese motivo, las autoridades intentan establecer si el conductor es un turista. Las causas del choque no fueron determinadas y se analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la mecánica del impacto.

También en Belgrano, se produjo otro siniestro de gravedad. En la intersección de Zapiola y Elcano, un colectivo de la línea 168 chocó contra una motocicleta. Producto del impacto el motociclista sufrió un traumatismo grave de cráneo y fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano.

En paralelo, un choque con vuelco generó momentos de tensión en la avenida General Paz, en el empalme con la Panamericana, a la altura de Villa Martelli. Un auto terminó dado vuelta sobre la traza y sus ocupantes quedaron atrapados, por lo que fue necesaria la intervención de bomberos y personal médico para rescatarlos.

Una madrugada con múltiples choques

La sucesión de incidentes no se detuvo. A lo largo de la madrugada y la mañana se registraron, entre otros, los siguientes episodios:

00.45: choque entre dos autos en Nueva York 5076, en Villa Devoto. El SAME asistió a los conductores en el lugar, sin necesidad de traslados.

02.50: choque y vuelco en Navarro 5100, también en Devoto. Dos ocupantes —una mujer de 33 años y un hombre de alrededor de 30— salieron por sus propios medios y rechazaron ser trasladados.

03.30: colisión entre un auto y una moto en Madero y Tinogasta. El motociclista, de 25 años, sufrió lesiones leves.

04.30: nuevo choque entre un auto y una moto en Avenida Independencia y Lima. Un joven de 21 años fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con politraumatismos.

06.10: accidente entre un auto y una moto en Avenida Corrientes y Jean Jaurès, con dos heridos.

Piedrabuena y Zuviría: choque entre un auto y una moto; el motociclista resultó lesionado y el conductor del auto se dio a la fuga.

Además, se reportaron otros siniestros sobre la General Paz, tanto en sentido al Riachuelo como en distintos empalmes, con vehículos involucrados y personas atrapadas.

Para las 5 de la mañana, el SAME ya había intervenido en cinco incidentes con más de ocho personas asistidas, una cifra que siguió en aumento con el correr de las horas. El panorama volvió a poner en foco los riesgos de la conducción durante la madrugada posterior a celebraciones masivas.