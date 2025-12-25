Ingresar
La Navidad de los campeones del mundo: las mejores fotos de los festejos de los jugadores de la Selección

Los jugadores que levantaron hace tres años la Copa del Mundo en Qatar 2022 compartieron imágenes íntimas de sus festejos navideños junto a sus seres queridos.

Hoy 10:57

La magia de la Navidad se vivió a pleno en las casas de los jugadores de la Selección argentina que conquistaron el Mundial Qatar 2022. En plena temporada para algunos, los protagonistas de la hazaña en Lusail vivieron un momento especial en la intimidad de sus hogares.

Las redes sociales se llenaron de reacciones ante cada foto posteada por Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Alexis Mac Allister, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Ángel Di Maria, entre otros.

Para uno de ellos, la celebración fue doble ya que Mac Allister, además, celebró su cumpleaños número 27.

