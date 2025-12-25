Motociclista murió tras chocar con un automóvil en La Banda: el conductor se dio a la fuga

El hecho ocurrió durante la madrugada en avenida Belgrano y calle Córdoba. La víctima aún no fue identificada.

Un motociclista murió en la madrugada de este jueves tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de avenida Belgrano y calle Córdoba, en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda. El conductor del rodado mayor se habría retirado del lugar tras el impacto.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro se registró alrededor de las 3 de la mañana. Personal de la Seccional 15 se hizo presente en el lugar y constató la presencia del cuerpo sin vida de un hombre, aún no identificado, sobre la cinta asfáltica. A un costado se encontraba una motocicleta Gilera Smash de color rojo, dominio A143AMB.

Personal de salud que arribó al sitio confirmó que el masculino no presentaba signos vitales. En el lugar, los efectivos policiales tomaron declaración a un hombre de 42 años, de apellido Zabaleta, quien manifestó que mientras circulaba por avenida Belgrano observó el impacto entre la motocicleta de la víctima y un automóvil blanco, presuntamente perteneciente a una empresa de remís, cuyo conductor se dio a la fuga.

Además, se recabó el testimonio de un joven de apellido Leguizamón, con domicilio en la ciudad Capital, quien indicó que alrededor de las 03.00 escuchó un fuerte impacto y, al salir a la calle, observó un vehículo blanco en el lugar, que luego se retiró.

El médico de policía constató el deceso y dispuso la realización de una autopsia. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga las circunstancias del hecho y trabaja para identificar a la víctima y localizar al conductor del automóvil.