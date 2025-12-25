Ingresar
Canela se perdió en medio de la fuerte tormenta de Navidad

La familia de esta hermosa perrita espera la ayuda de todos para poder encontrarla.

Hoy 11:32
Canela, perrita perdida.

Canela es una caniche de avanzada edad y en horas de la madrugada de este jueves 25 de diciembre se perdió, minutos antes de la intensa tormenta que cayó en la Capital de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Canela es viejita y la dejaron salir en un descuido anoche (…) No la podemos encontrar, desde que paró el agua la buscamos”, publicó su dueña en las redes sociales.

Si tienes algún dato, por favor comunicate al 385-5939187. Muchas gracias!!!

