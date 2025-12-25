Regalo de Navidad para Mitre: confirmó la incorporación de Gustavo “Tortuga” Fernández

El delantero llega desde Gimnasia de Jujuy y se incorporará al plantel que conduce Carlos Mayor para disputar la próxima temporada de la Primera Nacional.

Hoy 11:36

Mitre cerró la llegada de un nuevo refuerzo ofensivo para el 2026. Se trata de Gustavo “Tortuga” Fernández, delantero proveniente de Gimnasia de Jujuy, que se sumará en los próximos días al plantel que dirige Carlos Mayor para afrontar una nueva temporada en la Primera Nacional.

El atacante llega para reforzar una zona clave del equipo, con el objetivo de aportarle presencia en el área, experiencia y alternativas ofensivas al entrenador aurinegro. Su arribo se da en el marco del armado del plantel de Mitre, que busca ser protagonista en el torneo y pelear por objetivos importantes.

Formado en River Plate, Fernández cuenta con un recorrido amplio en el fútbol de ascenso. En su carrera pasó por Instituto, Deportivo Laferrere y Deportivo Riestra, además de su último paso por el Lobo jujeño, lo que lo convierte en un jugador habituado a la competencia dura y exigente de la categoría.

Con su llegada, Mitre suma un delantero con recorrido y conocimiento del torneo, que buscará ganarse un lugar y transformarse en una pieza importante dentro del esquema de Carlos Mayor en la próxima temporada.