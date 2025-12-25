Fundación Mujer cierra un año de intenso trabajo y anuncia su receso

La institución informó que, tras un exitoso operativo sanitario en La Cañada, entrará en receso administrativo hasta el 10 de febrero. No obstante, se mantendrán vigentes los servicios esenciales para pacientes oncológicas.

Hoy 12:14

Fundación Mujer realizó un balance positivo de su gestión anual al cerrar su ciclo de operativos sanitarios en el interior provincial. En un emotivo encuentro que combinó el brindis navideño con la rendición de cuentas de su labor territorial, la organización anunció cómo funcionará durante los meses de verano.

El pasado 3 de diciembre, la Fundación llevó a cabo su último operativo sanitario del año en la localidad de La Cañada. La jornada se desarrolló en las nuevas instalaciones del hospital local, donde el equipo de la fundación trabajó de manera conjunta con la Unidad Sanitaria Móvil del Ministerio de Salud.

Durante el operativo, se brindó atención integral a las mujeres de la zona, facilitando el acceso a estudios preventivos de vital importancia como:

-Papanicolaou (PAP) y tomas para prueba de HPV.

-Colposcopías y mamografías.

-Consultas especializadas.

Este despliegue reafirma el compromiso de la institución con la detección temprana del cáncer ginecológico y de mama en los puntos más distantes de la provincia.

Celebración y acompañamiento: "Las Leonas"

En el marco de las festividades, la sede de la Fundación fue escenario de un brindis navideño cargado de esperanza. El evento contó con la participación de la Comisión Directiva y, especialmente, del grupo "Leonas de la Fundación Mujer", el espacio de apoyo mutuo integrado por pacientes oncológicas. Este encuentro sirvió para fortalecer los vínculos de resiliencia y solidaridad que caracterizan a la entidad.

Servicios durante el receso

La Fundación comunica a la comunidad que se inicia un receso en las actividades de su sede hasta el próximo 10 de febrero. Sin embargo, con el objetivo de no interrumpir el cuidado de quienes más lo necesitan, se mantendrán operativos los siguientes servicios críticos:

-Alojamiento: Para pacientes oncológicas provenientes del interior.

-Banco de Pelucas: Préstamos y asesoramiento.

-Cascos Fríos: Servicio disponible para tratamientos de quimioterapia.

Para acceder a estos servicios, las interesadas deberán solicitar turno a través de los números telefónicos habituales de la institución.

Finalmente, desde Fundación Mujer enviaron un afectuoso saludo a toda la comunidad santiagueña: "¡Deseamos a todos unas muy felices fiestas!", augurando un 2026 de trabajo continuo por la salud de la mujer.