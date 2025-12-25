RTO en Santiago del Estero: “Es fundamental que el auto esté en condiciones para poder circular”

Lo aseguró Diego Reddi, encargado de una de las plantas donde se realiza la revisión en Santiago del Estero.

Llegan las vacaciones y con ellas el apuro de muchas personas y familias en tratar de que su vehículo cumpla las exigencias que la ley establece para poder circular sin problemas por el país. “Es fundamental que el auto esté en condiciones para poder circular. Tenemos que entender que el vehículo tiene que estar en condiciones técnicas”, precisó a Noticiero 7 Diego Reddi, responsable de una de las plantas de verificación que funcionan en Santiago del Estero.

Reddi informó que es cada vez más común detectar fallas o roturas en los rodados, por lo que instó a los propietarios a cuidar y a estar más atentos al estado de los vehículos. “Vemos que no tienen mantenimiento normales”, aseguró, y detalló que es común ver problemas en las cubiertas, frenos y faros, por ejemplo.

“Si escatimamos esfuerzo en reparar un vehículo que usamos todos los días se transforma en algo peligroso para uno mismo y para terceros”, destacó Reddi.

Sobre la demanda en el servicio, y tal como sucede todos los años en épocas de vacaciones, precisó que se observa un incremento y mayor flujo de personas al taller de revisión. “Son picos de demanda, hay días normales y otros en los que aumenta el trabajo”, sentenció.