El municipio bandeño refuerza las tareas de nivelación y perfilado en el B° San Fernando

Cabe destacar que similares se replicarán en diferentes sectores de la ciudad de La Banda dando respuesta a los pedidos realizados a través de las juntas vecinales y de las diversas instituciones intermedias.

Hoy 15:18

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda realizó trabajos de nivelación y perfilado sobre la Calle 6 del barrio San Fernando.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Nediani se avanza con el “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” con el objetivo de mejorar la infraestructura de los barrios y favorecer la transitabilidad vehicular y evitar anegaciones en temporada estival.

En este sentido, se resalta que similares tareas se vienen realizando en los barrios Villa Suaya en las calles 27 de Abril y Maipú.

Cabe destacar, qué similares tareas se replicarán en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda dando respuesta a los pedidos realizados a través de las juntas vecinales y de las diversas instituciones intermedias.

