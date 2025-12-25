Ingresar
Se dictó un taller informativo sobre golpe de calor e intoxicación por alimentos

Con el objetivo de brindar información preventiva sobre problemáticas frecuentes durante la temporada de altas temperaturas.

Hoy 15:23

En el CAMM Nº 3 del barrio Ampliación Primero de Mayo se llevó a cabo un taller informativo destinado a pacientes que se encontraban en la sala de espera, con el objetivo de brindar información preventiva sobre problemáticas frecuentes durante la temporada de altas temperaturas.

Durante la actividad, se abordaron los temas golpe de calor e intoxicación por alimentos, desarrollando contenidos vinculados a qué son estas afecciones, cuáles son sus síntomas, cómo prevenirlas y cuáles son las medidas a tener en cuenta ante su aparición. Asimismo, se hizo especial hincapié en los riesgos que estas situaciones representan para los menores de 5 años y las personas mayores de 65 años, considerados grupos de mayor vulnerabilidad.

El encuentro permitió generar un espacio de concientización y educación sanitaria, reforzando la importancia de adoptar cuidados adecuados frente al calor extremo y de mantener prácticas seguras en la manipulación y conservación de los alimentos.

Al finalizar la jornada, se entregó a los pacientes un pequeño presente consistente en alimentos saludables, como arroz con leche y cereales de miel, promoviendo hábitos alimentarios acordes al cuidado de la salud.

Esta acción forma parte de las políticas de prevención y promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani orientadas a fortalecer el trabajo territorial y el acceso a información clara y oportuna para la comunidad bandeña.

