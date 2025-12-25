Descanso navideño: el festejo en familia de Gallardo y los jugadores de River

El entrenador del Millonario y sus jugadores hicieron una breve pausa en la pretemporada y celebraron las Fiestas junto a sus allegados.

Hoy 17:00

Mientras el calendario marca el cierre de un año exigente, Marcelo Gallardo encontró en la Navidad un momento de pausa y cercanía familiar, en medio de un proceso que ya mira de reojo al 2026. Rodeado de sus afectos, el entrenador de River transitó las Fiestas con la tranquilidad de haber iniciado con rapidez el armado del próximo plantel, uno de los grandes desafíos para volver a competir hasta el final. El mercado, con las llegadas tempranas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, empezó a moverse en sintonía con ese objetivo.

La Nochebuena del Muñeco tuvo un marcado tono íntimo. Con una vestimenta informal y lejos de la exposición habitual, compartió la celebración junto a su esposa Geraldine La Rosa y sus cuatro hijos: Nahuel, Matías, Santino y Benjamín. La postal no fue una más para Gallardo, ya que tres de ellos son futbolistas profesionales que desarrollan sus carreras en distintos países, por lo que no es habitual que puedan coincidir todos en una misma reunión familiar.

Pensando también en el descanso del plantel, el cuerpo técnico y los colaboradores, el entrenador dispuso un breve parate en la pretemporada. El equipo tuvo libres el miércoles y jueves, retomará los trabajos el viernes por la mañana en el Camp y repetirá el esquema de descanso para el 31 de diciembre y el 1° de enero. Luego, el Millonario encarará la etapa más intensa de la preparación, con el viaje a San Martín de los Andes el 3 de enero y una posterior concentración en Punta del Este, donde se proyectan amistosos ante Nacional y Peñarol.

El clima festivo también se replicó entre los jugadores, que aprovecharon las redes sociales para compartir distintos momentos de celebración. Sebastián Driussi publicó una imagen junto a su familia, Fabricio Bustos vivió una Navidad especial en sus primeros meses como padre.

Por su parte, Ulises Giménez mostró parte de su descanso mientras continúa sumando entrenamientos con el plantel profesional. Postales distintas, pero atravesadas por una misma pausa antes de volver a enfocarse en los entrenamientos de cara a un año que en Núñez esperan que sea de revancha.