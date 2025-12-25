Buscan a Rocky, un cachorro de dogo argentino desaparecido en La Banda

El perrito se perdió el lunes 23 de diciembre por la tarde en el barrio Villa Juana. Piden colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Hoy 15:44

Una familia de la ciudad de La Banda busca intensamente a Rocky, un cachorro de dogo argentino que se encuentra desaparecido desde el lunes 23 de diciembre, alrededor de las 19.30, en el barrio Villa Juana.

El perrito es de pelaje blanco, con el osiquito negro, y tiene apenas 58 días de vida. Debido a su corta edad, necesita completar su esquema de vacunas y requiere alimentación balanceada, por lo que su pronta aparición es fundamental para resguardar su salud.

Sus dueños señalaron que Rocky es muy pequeño y puede desorientarse con facilidad, por lo que apelan a la solidaridad de los vecinos y de quienes puedan haberlo visto o resguardado sin saber que es buscado.