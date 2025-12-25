Wanda Nara mostró su costoso regalo de Navidad en redes y podría provocar a la China

La mediática mostró en sus redes sociales cómo fue su Nochebuena en Punta del Este con su familia y su novio.

Hoy 16:46

Wanda Nara recibió la Navidad en Punta del Este rodeada de sus familiares y de su novio, Martín Migueles. A través de las redes sociales, compartió varias fotos para mostrar la unión que había entre sus seres queridos.

Durante la medianoche, la mediática presumió en sus historias de Instagram una lujosa cartera y acompañó al posteo con un emoji de Papá Noel para dar cuenta de que se la regalaron.

El bolso es nada más y nada menos que de Hermès, una de las marcas de lujo más elegidas por Wanda. Su modelo es una Picnic Birkin Gold Swift Palladium Hardware.

Tal como se puede ver en el posteo, la cartera está dentro de su característica caja original. Tiene un tejido de mimbre en tono natural, contrastado con detalles en cuero marrón.

El valor de este accesorio está directamente ligado con la exclusividad de Hermès. En algunos sitios se detalla que su precio oscila los 60 mil dólares. Según el dólar blue al día de hoy, tendría un costo que ronda los 90 millones de pesos.

Cabe recordar que en este último tiempo hubo revuelo en las redes sociales cuando la China Suárez presumió las carteras que le había regalado Mauro Icardi. En ese momento, Wanda había reprochado que el futbolista no cumplía con la cuota alimentaria de sus nenas.