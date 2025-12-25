Con los dólares del colchón, el Gobierno apunta a reactivar la economía en 2026

El proyecto se debatirá en el Senado y propone regularizar fondos no declarados como herramienta para estimular el consumo y la inversión.

El Senado tratará este viernes el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei de Inocencia Fiscal que busca reformar el Régimen Penal Tributario y darle un marco jurídico a quienes saquen sus dólares “del colchón”. El objetivo es favorecer una remonetización de la economía en dólares, en el marco de la competencia de monedas, y permitir que ese dinero sin declarar empiece a circular en el sistema y se reactive la economía.

La iniciativa apunta a simplificar procedimientos y subir los umbrales a partir de los cuales se consideran los delitos fiscales. Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1000 millones.

En la misma sintonía, el proyecto crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones. Quienes adhieran, tributarán ganancias en función de su facturación y no de su patrimonio, según explicó el Gobierno.

Además, se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal. Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

Al respecto, la iniciativa sostiene que el organismo recaudador no formulará denuncia, como cuando el perjuicio fiscal derive de “diferencias de criterio vinculadas con la interpretación normativa o aspectos técnico-contables de liquidación”, o cuando las obligaciones ajustadas resulten exclusivamente de presunciones legales sin otros elementos de prueba.

El proyecto, además, apunta a reducir los plazos que tiene el Estado para revisar y reclamar impuestos. Se propone un esquema de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente.

La legislación actual dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la atribución de exigir el pago de impuestos y aplicar multas junto a clausuras por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante ARCA.

El Gobierno busca incentivar la regularización voluntaria de contribuyentes que hayan evitado declarar parte de su capital en los últimos años, pero reconoce que no impulsará la eliminación de datos fiscales.

Al respecto, la iniciativa no incluye cambios a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y tampoco propuso modificar las atribuciones de investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Entre sus argumentos, el proyecto aseguró que “la asfixiante carga fiscal que recae sobre el sector formal de la economía”, y buscan “recuperar la confianza en la ciudadanía al categorizar al contribuyente como un ciudadano de bien, que obra de buena fe, luego de haber sido tratado durante décadas como un potencial delincuente fiscal”.