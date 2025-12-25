Ingresar
Murió el niño de 8 años que se encontraba en grave estado tras un violento vuelco en Ruta 34

El menor había sufrido graves heridas durante el accidente ocurrido el pasado miércoles en cercanías de la ciudad de Beltrán.

Hoy 15:37

Un niño de 8 años falleció este jueves cerca del mediodía luego de permanecer internado en grave estado como consecuencia de un violento siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional N° 34, en cercanías de la ciudad de Beltrán, departamento Robles.

El trágico episodio se había registrado el miércoles alrededor de las 13, a la altura del kilómetro 709, que involucró a una camioneta Ford Ranger y a un colectivo de larga distancia.

Según el informe policial, la camioneta, en la que se trasladaba el menor junto a sus padres, circulaba de sur a norte cuando un automóvil gris —que no pudo ser identificado— habría intentado sobrepasar al ómnibus que se dirigía de norte a sur con destino a la ciudad de Selva.

Ante el riesgo de una colisión frontal, el conductor de la Ranger, un hombre de 45 años domiciliado en una zona rural del paraje Cuatro Bocas, realizó una maniobra brusca, perdió el control del vehículo e impactó contra el sector frontal derecho del colectivo, lo que provocó el vuelco de la camioneta.

Como consecuencia del impacto, el menor había sufrido gravísimas lesiones y fue trasladado de urgencia, junto a su madre, por una ambulancia del hospital de Beltrán a un centro de salud, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

El colectivo era conducido por un hombre de 55 años, con domicilio en el barrio Central Argentino de La Banda, y transportaba a unos 30 pasajeros, quienes no resultaron heridos.

La Justicia y las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

