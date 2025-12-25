Murió Gustavo Javier Agüero, ex comisionado municipal de Sachayoj: decretaron tres días de duelo

Fue comisionado durante dos mandatos consecutivos. Sus restos serán velados en la Parroquia San Antonio de Padua.
Sachayoj atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Gustavo Javier Agüero, quien fuera comisionado municipal de la localidad durante dos mandatos consecutivos y dejó una huella en la vida institucional y social del pueblo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Tenía una extensa trayectoria de compromiso con la gestión pública y en los últimos meses luchó con entereza contra un cáncer terminal que deterioró gravemente su salud.
Durante su paso por la Comisión Municipal, Agüero impulsó obras que marcaron a la comunidad. Entre las más emblemáticas se destacan la construcción del Polideportivo local, la terminal de ómnibus, la ejecución de viviendas sociales, la mejora y apertura de calles, además de distintas acciones orientadas al crecimiento y ordenamiento del pueblo.
Vecinos lo recuerdan como un dirigente presente, cercano y comprometido con Sachayoj. Militó en la UCR y en el Frente Cívico.
Tras conocerse la triste noticia, la Comisión Municipal de Sachayoj, quien es comandada hoy por María Zerda, dispuso tres días de asueto institucional, como expresión de duelo y respeto, acompañando a la familia Agüero-Bertolotti en este momento de profundo pesar.
En un comunicado oficial, expresaron su más sincero dolor y elevaron una oración por su eterno descanso.
La despedida más conmovedora llegó de la mano de su hijo, quien a través de un emotivo mensaje expresó: “Fue un padre presente, generoso y lleno de valores, que marcó mi vida y la de todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Su ejemplo, su dedicación y su fortaleza vivirán eternamente en mí”.
Sus restos serán velados en la Parroquia San Antonio de Padua, donde la comunidad podrá darle el último adiós y acompañar a la familia con una oración.