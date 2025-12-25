Añatuya: recuperan bienes robados y detienen a un joven tras una serie de allanamientos

El operativo, liderado por la Comisaría 41, permitió secuestrar herramientas, elementos deportivos y una bicicleta en los barrios Belgrano y Campo Rosso.

Hoy 19:13

En un eficaz procedimiento policial, efectivos de la Comisaría comunitaria N° 41 y de la Departamental 13 lograron esclarecer un robo y recuperar una importante cantidad de bienes en distintos puntos de la ciudad. Bajo las directivas de la fiscal de turno, la Dra. Alejandra Sobrero, las autoridades detuvieron a un sospechoso vinculado al hecho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino damnificado. Mediante tareas de inteligencia, los uniformados localizaron el botín distribuido en varios domicilios del barrio Belgrano y en una zona rural sobre la Avenida Belgrano, en el barrio Campo Rosso.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una amoladora, dos serruchos, una maza, dos espátulas y dos baldes de albañil, una bomba elevadora de agua, una bicicleta azul, dos alargues de 5 metros y tres pelotas de fútbol 5.

Durante el operativo, la policía procedió a la detención de un joven de apellido Maldonado, quien quedó alojado en la dependencia policial. El sospechoso se encuentra actualmente a disposición de la justicia, mientras se determina su grado de participación en el delito de robo.