Añatuya: recuperan bienes robados y detienen a un joven tras una serie de allanamientos

El operativo, liderado por la Comisaría 41, permitió secuestrar herramientas, elementos deportivos y una bicicleta en los barrios Belgrano y Campo Rosso.

En un eficaz procedimiento policial, efectivos de la Comisaría comunitaria N° 41 y de la Departamental 13 lograron esclarecer un robo y recuperar una importante cantidad de bienes en distintos puntos de la ciudad. Bajo las directivas de la fiscal de turno, la Dra. Alejandra Sobrero, las autoridades detuvieron a un sospechoso vinculado al hecho.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino damnificado. Mediante tareas de inteligencia, los uniformados localizaron el botín distribuido en varios domicilios del barrio Belgrano y en una zona rural sobre la Avenida Belgrano, en el barrio Campo Rosso.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una amoladora, dos serruchos, una maza, dos espátulas y dos baldes de albañil, una bomba elevadora de agua, una bicicleta azul, dos alargues de 5 metros y tres pelotas de fútbol 5.

Durante el operativo, la policía procedió a la detención de un joven de apellido Maldonado, quien quedó alojado en la dependencia policial. El sospechoso se encuentra actualmente a disposición de la justicia, mientras se determina su grado de participación en el delito de robo.

