Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 DIC 2025 | 27º
X
Policiales

Bomberos sofocaron el incendio de una camioneta en el barrio Palomar

El siniestro ocurrió este jueves a la tarde en el sector del quinto pasaje. No se informaron heridos, aunque los daños materiales en el vehículo fueron de consideración.

Hoy 19:19
quimili

Un incendio vehicular movilizó a las fuerzas de seguridad y de emergencia este jueves por la tarde en el Barrio Palomar. El hecho se registró cerca de las 18:00 horas, específicamente sobre el quinto pasaje del mencionado sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo

Tras recibir el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios se desplazó rápidamente al lugar para combatir las llamas. Gracias a la intervención del personal, se logró sofocar el foco ígneo antes de que el fuego se propagara a viviendas colindantes o generara un riesgo mayor en la zona.

Presencia policial

En el sitio también se hizo presente el personal policial, que procedió a realizar las tareas de rigor, asegurar el perímetro y controlar el tránsito mientras los bomberos finalizaban las tareas de enfriamiento.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, aunque se espera que los peritajes posteriores determinen si se trató de una falla mecánica o un factor externo.

TEMAS Quimilí

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hombre se quitó la vida de un disparo tras la cena de Nochebuena
  2. 2. Motociclista murió tras chocar con un automóvil en La Banda: el conductor se dio a la fuga
  3. 3. El tiempo para este jueves 25 de diciembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable y máxima de 31°
  4. 4. Murió el niño de 8 años que se encontraba en grave estado tras un violento vuelco en Ruta 34
  5. 5. Dos heridos tras un fuerte choque y vuelco en plena víspera de Navidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT