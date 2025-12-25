Bomberos sofocaron el incendio de una camioneta en el barrio Palomar

El siniestro ocurrió este jueves a la tarde en el sector del quinto pasaje. No se informaron heridos, aunque los daños materiales en el vehículo fueron de consideración.

Hoy 19:19

Un incendio vehicular movilizó a las fuerzas de seguridad y de emergencia este jueves por la tarde en el Barrio Palomar. El hecho se registró cerca de las 18:00 horas, específicamente sobre el quinto pasaje del mencionado sector.

El operativo

Tras recibir el alerta, una dotación de Bomberos Voluntarios se desplazó rápidamente al lugar para combatir las llamas. Gracias a la intervención del personal, se logró sofocar el foco ígneo antes de que el fuego se propagara a viviendas colindantes o generara un riesgo mayor en la zona.

Presencia policial

En el sitio también se hizo presente el personal policial, que procedió a realizar las tareas de rigor, asegurar el perímetro y controlar el tránsito mientras los bomberos finalizaban las tareas de enfriamiento.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, aunque se espera que los peritajes posteriores determinen si se trató de una falla mecánica o un factor externo.