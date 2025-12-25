Ingresar
La China Suárez llegó al país y llamó la atención con su gasto en compras navideñas

Una publicación en redes sociales reveló el total de la compra de la actriz en un local de Avenida Santa Fe durante sus compras.

Hoy 19:23
La China Suárez está en la Argentina para pasar las fiestas en familia junto a Mauro Icardi y sus hijos. Como parte de su estadía, aprovechó para hacer las compras de Navidad y, en las últimas horas, una foto dejó al descubierto cuánto gastó en un local de ropa.

“Felices fiestas para todos. Sobre todo para la China que gastó una cifra hermosa en el Zara de Avenida Santa Fe”, escribió Pochis, dueña del perfil de gossipeame, en una historia de Instagram.

La influencer acompañó la información de una foto que mostraba a la actriz, con un look urbano y relajado, en la caja de la marca para abonar nada más y nada menos que $4.585.354,00.

Cabe destacar que la artista arribó al país este lunes desde Turquía junto a su familia ensamblada en la “casa de los sueños” ubicada en Nordelta.

