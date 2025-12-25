Por otra parte, Moscú perdió tanques a causa de un ataque con drones.

Hoy 20:39

El Ministerio de Defensa ruso informó este jueves que unidades de su grupo de fuerzas Sur tomaron el control del asentamiento de Sviato-Pokrovske, en la región de Donetsk.

“Como resultado de acciones decisivas, unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron la localidad de Sviato-Pokrovske, en la región de Donetsk”, afirmó el ministerio en un comunicado.

Además, los sistemas de defensa aérea rusos interceptaron seis bombas aéreas, un cohete HIMARS de fabricación estadounidense y 472 vehículos aéreos no tripulados de ala fija en la zona de operaciones especiales militares durante las últimas 24 horas, añadió el comunicado.

Un informe de Xinhua, también dio a conocer un ataque de Ucrania con drones.

Tanques rusos incendiados por ataque de Ucrania con drones

Dos tanques de almacenamiento de petróleo se incendiaron en el puerto ruso de Temryuk, en el sur del país, tras un ataque con drones, aunque no se reportaron víctimas, informaron este jueves las autoridades de la región de Krasnodar.

El área total del incendio es de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, y 70 efectivos y 18 piezas de equipamiento participantes en las labores de extinción.

Un ataque separado con drones durante la noche tuvo como objetivo la aldea de Nikolaevka, en la región de Krasnodar, causando daños a múltiples estructuras industriales y equipos agrícolas.

El lunes, drones ucranianos atacaron el puerto de Taman, en el asentamiento de Volna, dañando dos muelles y dos petroleros.

Además, dos tanques de almacenamiento resultaron dañados por la caída de restos de drones interceptados.

Temryuk y Taman son importantes puertos marítimos del mar Negro, vitales para la exportación de petróleo y productos petrolíferos de Rusia.