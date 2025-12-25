Tragedia en Córdoba: mujer de 81 años murió tras atragantarse en la cena navideña

El hecho ocurrió en Despeñaderos. La víctima fue trasladada al Hospital de Alta Gracia, pero llegó sin signos vitales.
Una mujer de 81 años de la localidad de Despeñaderos, en Córdoba, murió luego de atragantarse frente a su familia mientras compartía la cena de Nochebuena.
Todo comenzó cuando la víctima, que no fue identificada por el momento, comenzó a manifestar que algo no estaba bien a través de gestos desesperados.
Su hijo fue quien se dio cuenta primero de la situación y alertó al resto de los familiares que estaban allí.
Inmediatamente, todos intentaron asistirla y aplicarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, ya que la obstrucción fue provocada por la comida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no lo lograron.
De esta manera, decidieron trasladar a la mujer de urgencia al Hospital de Alta Gracia. Pero los médicos del centro de salud sólo pudieron constatar que había ingresado sin signos vitales.