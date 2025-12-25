Termas ya calienta motores: el Autódromo presentó su calendario provisional 2026 con siete fechas confirmadas

Habrá actividad desde abril hasta octubre, con citas internacionales, el regreso del Turismo Carretera y el Turismo Nacional en julio.

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo ya tiene definido de manera provisional su calendario deportivo 2026, con siete fines de semana confirmados y la presencia de algunas de las categorías más importantes del automovilismo y motociclismo nacional e internacional.

La agenda comenzará en abril y se extenderá hasta octubre, consolidando nuevamente al circuito santiagueño como uno de los escenarios más atractivos del país para el deporte motor y eventos de alto impacto.

Arranque internacional y regreso del Triatlón

El rugir de motores se escuchará por primera vez el fin de semana del 3, 4 y 5 de abril, con la presentación del GP3 Chile de motociclismo, una competencia internacional que abrirá el calendario en Termas.

Ese mismo mes, del 17 al 19 de abril, el autódromo volverá a recibir un evento multidisciplinario con el regreso del Triatlón, que suma un atractivo extra para la ciudad y el movimiento turístico.

Turismo Carretera y Turismo Nacional, los grandes imanes

Uno de los puntos más esperados será en mayo, cuando del 8 al 10 se presente el Turismo Carretera, acompañado por el TC Pista y la Fórmula 2 Argentina, ratificando la histórica relación entre la máxima categoría del automovilismo nacional y el trazado santiagueño.

En julio, el espectáculo continuará con el Turismo Nacional, que llegará a Termas del 3 al 5, con la participación de las Clases 2 y 3, en una fecha que suele convocar a miles de fanáticos.

Agosto con doble acción y cierre con motociclismo

El mes de agosto tendrá dos fines de semana consecutivos de actividad. Del 14 al 16 figura el Car Show Santafesino, aunque la fecha aún aparece a confirmar. Una semana después, del 21 al 23, volverá una cita internacional con el TCR South América.

El cierre provisional del calendario será en octubre, con la segunda visita del GP3 Chile de motociclismo, programada para los días 2, 3 y 4.

A la espera de más confirmaciones

Desde la organización aclararon que el cronograma es provisional, ya que todavía restan definirse otras categorías que continúan delineando sus calendarios para 2026. No se descarta que se sumen nuevas fechas en los próximos meses.

Calendario provisional del Autódromo Termas 2026: