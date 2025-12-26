Ingresar
El tiempo para este viernes 26 de diciembre en Santiago del Estero: cálido y estable

Se espera una temperatura superior a 31ºC, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 00:53

El tiempo se presentará estable y agradable este viernes 26 de diciembre en la ciudad de Santiago del Estero, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 22°C y alcanzará una máxima cercana a los 31°C, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y baja probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a las condiciones generales, se espera buena visibilidad, humedad elevada y vientos leves del sector oeste, lo que mantendrá una sensación térmica moderada.

Pronóstico extendido para el fin de semana

Para el sábado 27, el termómetro marcará una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, con características similares: cielo parcialmente a mayormente nublado y sin lluvias significativas a la vista.

El domingo 28, en tanto, se prevé un leve ascenso de temperatura, con mínima de 21°C y máxima de 29°C, manteniéndose el tiempo estable y sin probabilidades importantes de precipitaciones.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

