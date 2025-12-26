El escandaloso motivo de la separación de Eva De Dominici y Eduardo Cruz: “Ella ocultó cosas”

La actriz puso fin a las versiones y confirmó la separación, en medio de especulaciones, discreción y un gran momento laboral en Hollywood.

Hoy 07:58

Tras semanas de rumores y versiones cruzadas, se confirmó que Eva De Dominici y Eduardo Cruz ya no están juntos. La noticia se dio a conocer este jueves en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito lanzó la bomba en vivo: “Está separada… después de ocho años y un hijo”, anunció el conductor, dejando en estado de shock tanto al panel como a los televidentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La pareja, que inició su vínculo en 2018 y tuvo a su hijo Cairo en 2019, parecía estable. No obstante, en los últimos meses los rumores de crisis se intensificaron, impulsados por supuestas infidelidades y publicaciones enigmáticas en redes sociales. Eduardo, hermano de Penélope Cruz, compartió en noviembre un posteo misterioso en Instagram, mientras que Eva decidió mantenerse en silencio.

En el programa, después de la bomba de Ángel de Brito, se mostró un móvil con Eva De Dominici desde un evento en Buenos Aires. Consultada sobre su vida sentimental, la actriz intentó esquivar el tema: “No quiero hablar de mi familia ahora”, respondió. Sin embargo, al ser preguntada de manera directa si seguía con Eduardo, no dio una negativa y se despidió con una frase que lo decía todo: “Ay, perdón… después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”.

Eva de Dominici

El panel de LAM no tardó en reaccionar ante la noticia. “Después de ocho años y un hijo, esto va a ser noticia internacional”, afirmó De Brito, mientras las panelistas analizaban el futuro profesional de Eva en Hollywood y su bajo perfil durante la relación. “¿Seguirá teniendo carrera allá? A lo mejor él la ayudó mucho”, comentó una de las panelistas, aludiendo a la conexión de Eduardo Cruz con la industria musical y cinematográfica.

La historia de Eva De Dominici y Eduardo Cruz comenzó en Los Ángeles en 2018. Desde entonces, la actriz argentina consolidó una carrera destacada en Estados Unidos, trabajando junto a Bruce Willis y Pedro Pascal, además de tener un papel importante en la serie The Cleaning Lady. Mientras tanto, la pareja llevó una vida familiar reservada, lejos de los escándalos… hasta ahora.

Eva De Dominici

Los rumores sobre una posible crisis se intensificaron a fines de 2024, cuando se difundió que Eva habría tenido un encuentro con Lenny Kravitz en Buenos Aires. Aunque nunca se confirmó oficialmente, esta versión habría generado fricciones en la pareja. “El enojo fue porque ella ocultó cosas… por ejemplo, la visita al hotel donde estaba Lenny”, aseguró el periodista Juan Etchegoyen en su momento. Desde ese momento, todo indicaba que la relación estaba cerca de terminar.

Hoy, la confirmación de Ángel de Brito pone fin a las especulaciones: Eva De Dominici y Eduardo Cruz ya no están juntos. La actriz, que se encuentra en Argentina por compromisos laborales, evitó dar detalles, pero su silencio y las palabras del conductor despejan cualquier duda.