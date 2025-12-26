Sorpresa en la Puna salteña: una densa nieve cayó en pleno diciembre

Vecinos y turistas de San Antonio de los Cobres hasta armaron muñequitos. La densa nevada cubrió calles y cerros.

La postal pareció sacada de pleno invierno, pero ocurrió en diciembre. En San Antonio de los Cobres, las condiciones climáticas se alinearon de forma perfecta y regalaron una nevada intensa que no tardó en volverse viral. El hielo se acumuló en patios y veredas, y la escena se completó con chicos armando muñequitos de nieve, algo poco habitual incluso para la región.

Mientras tanto, precisa El Tribuno de Salta, a más de 3.700 metros de altura, el departamento Los Andes vivía una jornada muy distinta al resto de la provincia. En Salta capital y localidades cercanas, la tarde de Navidad estuvo marcada por una llovizna constante, sin grandes sobresaltos. En la Puna, en cambio, el frío fue protagonista.

La combinación precisa de frío intenso y humedad define además el tipo de nieve. Cuando es más húmeda y pesada, como ocurrió en esta oportunidad, permite que se compacte fácilmente, ideal para jugar y armar muñecos, algo que aprovecharon los más chicos.

Para hoy, el pronóstico en el departamento Los Andes anticipa probabilidad de tormentas, con una temperatura máxima de 18º y una mínima de 3º. Un dato que confirma que, en la Puna, el clima siempre puede sorprender, incluso en pleno diciembre.