Santa Fe: un joven murió tras ser baleado en el abdomen

La víctima fue hallada en grave estado en la calle. SI bien la llevaron a un hospital de manera urgente, falleció tras ser operado.

Hoy 08:18

Rosario registró un homicidio durante la madrugada del jueves 25 de diciembre, jornada en la que se celebra la Navidad. Un joven de 25 años fue hallado en la calle y, debido a sus graves heridas, falleció poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se registró en la zona noroeste de la ciudad, más precisamente en México y pasaje Nazca. Allí, cerca de las 5.30 de esta madrugada, vecinos encontraron a un hombre herido en la calle y dieron el aviso a la policía.

Según reportes oficiales, la víctima presentaba signos de haber ingerido alcohol, aseguraba que tenía dolor en la zona lumbar y respondía sin coherencia las preguntas de los policías. Dado que tenía su DNI se lo logró identificar de manera rápida, Se trataba de Milton Lucas Lobos, de 25 años.

En el lugar los efectivos hallaron, además, una vaina servida aparentemente calibre 9 milímetros, informa La Capital de Rosario.

Junto al hombre tendido en el piso, se encontraba una mujer de 30 años, identificada como N, O,, que manifiesta que a las 5.30 fue al kiosco de Juan B. Justo y México, y al regresar se encontró con el hombre en el suelo, por lo que se acercó para asistirlo.

Una ambulanci del Sies lo trasladó al Heca, donde al joven le diagnosticaron herida de arma de fuego en el abdomen, con lesión vascular, compromiso de la vena ilíaca y múltiples lesiones intestinales.

Pese a que se le realizaron intervenciones quirúrgicas complejas, los médicos no pudieron salvarle la vida. Murió a as 9,20 de la mañana.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), que busca determinar cómo se produjo el ataque y quién disparó contra la víctima.