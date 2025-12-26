Prohibieron productos de limpieza y desinfección por fallas sanitarias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de productos de limpieza y desinfección fabricados por una empresa de la provincia de Santa Fe , luego de constatar faltas vinculadas a la ausencia de registros sanitarios y deficiencias en el rotulado .

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 9289/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se originó tras una inspección realizada en el establecimiento de la firma Wohr Rubén Alberto, ubicado en la ciudad de Esperanza, en el marco del trámite de modificación y reinscripción de su autorización de funcionamiento.

Durante la verificación, los inspectores detectaron la elaboración y tenencia de productos sin registro sanitario, además de otros cuyos rótulos no coincidían con los aprobados oficialmente. También se constató la falta de identificación de lotes y fechas de vencimiento, lo que impide garantizar la trazabilidad de los artículos.

Según lo detallado en la normativa, entre los productos alcanzados por la prohibición total —hasta tanto se regularice su situación— figuran un limpiador multiuso desinfectante, un producto identificado como sulfato de cobre destinado al control de algas y hongos en piletas, y un removedor de insectos ultraconcentrado, todos sin registro vigente o sin datos obligatorios de identificación.