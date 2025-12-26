Agustín Facello palpitó el clásico ante Quimsa: “Llegamos con las mejores expectativas”

El base de Olímpico se refirió al choque de este sábado ante la Fusión en el estadio Ciudad.

Hoy 09:34

Agustín Facello ya palpita el clásico santiagueño ante Quimsa, el último compromiso del año para Olímpico, que se disputará este sábado en el estadio Ciudad. El base destacó la importancia emocional del duelo, analizó al rival y remarcó el buen presente del equipo para afrontar un partido clave para el básquet de la provincia.

De cara al cierre del año, Facello dejó en claro las sensaciones del plantel. “Llegamos con las mejores expectativas. Sabemos lo que representa este duelo para la ciudad, por eso estamos ilusionados y trabajando con mucha intensidad”, expresó el jugador del Negro bandeño.

En el análisis deportivo, el base resaltó las virtudes de la Fusión y los aspectos a cuidar. “Más allá de algunos altibajos durante la temporada, Brandon Robinson atraviesa un buen momento y tienen un plantel largo, con jugadores de jerarquía”, señaló. En ese contexto, subrayó un factor clave: “Se va a definir por detalles y concentración. El que mejor maneje las emociones y los nervios va a tener una ventaja”.

Facello también se refirió a lo que significa disputar un clásico santiagueño, una experiencia que ya conoce. “Son partidos que se viven de una manera especial. Los estadios se llenan, el público es muy apasionado y eso le da un plus al jugador”, afirmó. Además, valoró el desafío de jugar como visitante: “Entrar a una cancha colmada, con la presión del ambiente, también te motiva. Es un desafío muy lindo”.

Por último, el base habló del presente del equipo tras el último triunfo. “Lo fundamental era ganar. Ese resultado nos dio un empujón anímico importante. El grupo está bien, completo y preparado para este compromiso”, concluyó.