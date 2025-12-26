Tras su salida de River, se frenó la negociación de Enzo Pérez para sumarse a un club del fútbol argentino

El futuro del mediocampista de 39 años todavía no está definido aunque podría seguir jugando en el país.

Hoy 00:39

El futuro de Enzo Pérez volvió a quedar envuelto en la incertidumbre. Tras su salida de River, el experimentado volante negociaba su llegada a Argentinos Juniors, pero en las últimas horas surgieron diferencias económicas que enfriaron las conversaciones.

Según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases, el mediocampista no aceptó la propuesta económica realizada por la dirigencia del Bicho, lo que generó un cortocircuito en una negociación que venía avanzando con cautela.

Si bien las charlas intentaron mantenerse en reserva, la información se filtró y fue el propio Raúl Sanzotti, director deportivo de Argentinos Juniors, quien reconoció el contacto. “Nos gusta, quisimos tener una reunión en privado y salió por todos lados. Ojalá en algún momento pueda estar con nosotros, estamos charlando”, había expresado en diálogo con DSports Radio.

En esa misma entrevista, Sanzotti había minimizado el aspecto económico. “Va más por lo deportivo, por lo que queremos pelear”, sostuvo. Sin embargo, con el correr de las horas quedó en evidencia que el acuerdo salarial es hoy el principal obstáculo.

Por el momento, las posturas aparecen lejanas y el futuro de Enzo Pérez, de 39 años, es una incógnita. En las semanas previas también se mencionó un posible interés de Nacional de Montevideo, aunque no hubo avances concretos.

La actualidad de Enzo Pérez

A fines de noviembre, el volante cerró su segundo ciclo en River, dejando una huella imborrable. En total, disputó 279 partidos, convirtió seis goles y conquistó 10 títulos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018 ante Boca. Capitán y referente, su próximo destino sigue siendo uno de los grandes interrogantes del mercado.