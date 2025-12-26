La inédita combinación de colores que tendrá la nueva camiseta del Real Madrid

Se conocieron las primeras imágenes de la supuesta camiseta del Merengue para la temporada 2026/27, con un diseño nunca visto en la indumentaria principal.

Hoy 10:32

La camiseta titular del Real Madrid 2026/27 ya empezó a dar que hablar. En pleno desarrollo de la temporada europea, portales especializados filtraron el que sería el primer diseño de la nueva indumentaria, una propuesta que rompe con la estética tradicional del club y genera un intenso debate entre los hinchas.

Según las imágenes difundidas, el cuello, el logo de Adidas y las publicidades de Emirates y HP aparecerían en color verde, mientras que las clásicas tres tiras de la marca alemana sobre las mangas serían rosas. Además, la camiseta incluiría una franja verde en el cierre de las mangas, reforzando una estética llamativa y poco habitual para el conjunto madrileño.

El verde nunca fue utilizado en la camiseta titular del Real Madrid, aunque sí tuvo presencia en una indumentaria alternativa durante la temporada 2012/13. El rosa, por su parte, ya apareció en otras ocasiones, pero nunca combinado con otro color en la casaca principal, como sucedería en esta versión filtrada.

Desde el club aún no hubo confirmación oficial y se trata de un diseño preliminar, que podría sufrir modificaciones antes de su lanzamiento definitivo. Sin embargo, las imágenes ya encendieron las redes sociales, con opiniones divididas entre quienes celebran la innovación y quienes defienden el estilo clásico del club más ganador de Europa.