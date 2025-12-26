Nadal: "No hay ninguna puerta cerrada para volver a agarrar una raqueta”

A poco más de un año de su retiro, el español se mostró predispuesto a volver a jugar.

Hoy 10:37

A poco más de un año de haber anunciado su retiro del tenis profesional, Rafael Nadal habló sobre su presente y dejó abierta una puerta que ilusiona a los fanáticos. En una entrevista con el diario As, el español aseguró que no descarta volver a tomar una raqueta para disputar algún partido de exhibición en el futuro cercano.

“No hay ninguna puerta cerrada para volver a agarrar una raqueta”, afirmó el exnúmero uno del mundo, aunque fue cauto al analizar esa posibilidad. En ese sentido, remarcó que para regresar a una cancha “hay que prepararse a conciencia” y aclaró: “En este momento no estoy en esas condiciones y necesitaría un tiempo prudencial”.

Consultado sobre su futuro fuera del circuito, Nadal evitó definiciones tajantes. Reconoció que no se imagina viajando de manera continuada, por lo que descartó, al menos por ahora, la chance de ser entrenador. Sin embargo, dejó una alternativa sobre la mesa: “Ser capitán de Copa Davis podría ser algo que me divierta… o no”, expresó sin comprometerse.

El mallorquín también analizó a las grandes figuras actuales del tenis mundial. Al referirse a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos mejores del ranking ATP, sostuvo que “son jugadores diferentes” y aclaró: “No me siento identificado con ninguno de los dos”.

Sobre su compatriota Alcaraz, Nadal fue detallado: “Es aleatorio, comete más errores y hace puntos espectaculares. A veces no tiene un patrón de juego definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador”. En cambio, al hablar de Sinner, destacó su método y regularidad: “Es más metódico, centrado y con un patrón más claro. Todo eso hace que pierda tan pocos partidos”.

Así, Nadal transita su etapa post retiro con tranquilidad, sin cerrar puertas y con la autoridad de quien sigue siendo una voz clave en el mundo del tenis.