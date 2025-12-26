Manchester United y Newcastle se enfrentan en el arranque del Boxing Day

Los Diablos reciben a las Urracas buscando tres puntos vitales en la Premier League.

Manchester United y Newcastle United se enfrentarán este viernes en el arranque del Boxing Day de la Premier League, en un duelo clave que se disputará desde las 17 en Old Trafford. Será el único partido programado para esta jornada especial del fútbol inglés y promete emociones fuertes.

El Manchester United, dirigido por Ruben Amorim, buscará recuperarse tras la derrota sufrida ante Aston Villa. Los Diablos Rojos se ubican en la séptima posición, a 13 puntos del líder Arsenal, por lo que necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea y escalar en la tabla.

Del otro lado estará el Newcastle United, que viene de igualar frente a Chelsea y atraviesa una campaña irregular. El equipo de Eddie Howe se encuentra en el undécimo puesto, a 16 unidades de la cima, y sabe que una victoria como visitante podría significar un envión importante para acercarse a los puestos de clasificación.

Con realidades similares y la urgencia de volver al triunfo, Diablos Rojos y Urracas protagonizarán un choque determinante en el inicio del Boxing Day, una fecha siempre especial en el calendario del fútbol inglés.