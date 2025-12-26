En vivo: Manchester United y Newcastle se enfrentan en el arranque del Boxing Day

Los Diablos reciben a las Urracas buscando tres puntos vitales en la Premier League.

Hoy 16:08

Manchester United y Newcastle United se enfrentarán este viernes en el arranque del Boxing Day de la Premier League, en un duelo clave que se disputará desde las 17 en Old Trafford. Será el único partido programado para esta jornada especial del fútbol inglés y promete emociones fuertes.

