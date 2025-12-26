La herida sigue abierta en Francia por el Mundial: "Siento mucho odio hacia los argentinos"

Un ex mundialista disparó contra el seleccionado argentino y cargó contra Enzo Fernández por cantar la canción de ribetes racistas contra los galos.

Djibril Cissé volvió a generar polémica al cargar duramente contra la Selección Argentina, todavía atravesado por la final del Mundial Qatar 2022 que Francia perdió ante la Albiceleste. El exdelantero francés sorprendió con declaraciones cargadas de enojo y elevó la rivalidad a un nivel poco habitual.

El disparador fue un especial del diario L’Equipe que recordó la definición disputada en Lusail. Al rememorar aquel partido, Cissé fue tajante: “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, confesó, en términos que rápidamente generaron repercusión.

Lejos de bajar el tono, el exatacante fue más allá y señaló que Argentina es hoy el principal enemigo de Francia. Incluso, proyectó una revancha en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. “Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Lionel Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, lanzó.

Cissé también apuntó contra Enzo Fernández, a raíz del video que se filtró tiempo atrás con cánticos del plantel argentino tras la consagración, y cuestionó las consecuencias que tuvo el episodio. “No puedo comprender cómo lo perdonaron”, dijo, molesto por la sanción leve que recibió el mediocampista en Chelsea.

Recordado por su potencia goleadora, pero con pasos frustrantes por los Mundiales 2002 y 2010, Cissé tuvo una carrera destacada a nivel clubes, con pasado en Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, además de haber sido campeón de la Copa Confederaciones 2003 con Francia. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por diversos episodios extradeportivos y polémicas judiciales.

A tres años de la final de Qatar, las palabras de Cissé reflejan que la herida sigue abierta y reavivan una rivalidad que promete seguir sumando capítulos rumbo al próximo Mundial 2026.