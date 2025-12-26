El curioso emprendimiento que tiene el futbolista colombiano que será refuerzo de Boca: “Es muy personal”

Marino Hinestroza no solo concentra sus energías en el deporte, también prueba suerte con los negocios.

Hoy 10:03

Marino Hinestroza, futbolista colombiano de 23 años, está a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Restan apenas detalles para que su llegada sea oficial, mientras en el Mundo Xeneize crece la expectativa por un jugador que no solo se destaca dentro de la cancha, sino también fuera de ella.

El extremo de Atlético Nacional sorprendió a muchos hinchas al conocerse su faceta de emprendedor. Hinestroza es dueño de una joyería llamada “La Favela”, ubicada en un reconocido shopping de Cali, un negocio que en pocos meses logró una fuerte presencia en redes sociales.

El local comercializa cadenas, pulseras, aros y dijes, tanto en su tienda física como a través de su web oficial, con envíos a Colombia y al exterior. Uno de los sellos distintivos del emprendimiento es que las piezas están elaboradas en oro de 18 kilates y cuentan con garantía de por vida.

El fútbol también se cruza con el negocio. En diciembre, la joyería anunció un sorteo de una camiseta de Atlético Nacional para sus clientes, en lo que fue una clara referencia al club que Hinestroza dejará para desembarcar en Boca Juniors.

El propio jugador se involucra en la elección de los productos y en la comunicación del emprendimiento. “Es una joyería muy personal, muy mía, con estilos únicos”, expresó en un video publicado en las redes oficiales del local.

En paralelo, los guiños a Boca no pasaron desapercibidos. El miércoles, Hinestroza subió a Instagram una historia con dos corazones, uno azul y otro amarillo, junto a un reloj de arena. Días antes, había compartido un video con una caja de una marca de lujo en los colores del club de la Ribera.

Formado en Orsomarso y América de Cali, Hinestroza también sumó experiencia internacional en Pachuca de México y Columbus Crew de la MLS. Ahora, todo indica que su próximo desafío será en La Bombonera, donde Boca espera sumar talento… y una joya más a su plantel.