"Abrigando Almas” lanza la campaña 'Llegan los Reyes Magos del Roperito' en busca de donaciones

Hoy 12:04

La organización “Abrigando Almas” lanzó la campaña “Llegan los Reyes Magos del Roperito”, una iniciativa solidaria que busca recaudar juguetes nuevos o usados, golosinas, papel de regalo o bolsitas, ropa infantil y calzado, con el objetivo de regalarlos a niños de los barrios más vulnerables durante las fiestas de fin de año.

La campaña se extenderá hasta el 3 de enero de 2026 y apunta a promover la solidaridad y el espíritu navideño en la comunidad.

“Queremos revivir la magia de los Reyes Magos para muchos niños y necesitamos la ayuda de todos”, expresó Kari Núñez, responsable de la organización.

Asimismo, Núñez destacó que el pasado domingo 21 se llevó a cabo la festividad de la campaña “Abrigando la Navidad” en la localidad de Señora Pujio, departamento Banda, en la casa de Gabriela Ríos, donde los niños pudieron disfrutar de la llegada de Papá Noel y recibir numerosos regalos, en un clima de alegría y emoción.

Reyes Magos - Abrigando Almas

Además, las mamás pudieron llevar prendas y calzados, y se entregaron viandas de alimentos y yogures, aportados a través de la Fundación del Banco de Alimentos de Santiago del Estero.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a la campaña donando juguetes, ropa o golosinas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al WhatsApp 3856116686 para coordinar la entrega.

Para más información, también pueden seguir a “Abrigando Almas” en sus redes sociales de Facebook e Instagram.

“Unite a nosotros para hacer de la llegada de los Reyes Magos una fecha inolvidable para los niños”, expresó Núñez.