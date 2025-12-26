El juez del caso Florencio Varela denunció una “amenaza narco” tras sufrir dos robos

Fernando Pinos Guevara fue víctima de ataques violentos en menos de un mes. Asegura que pidió custodia durante años y que hoy teme por la seguridad de su familia.

Hoy 12:06

El juez de Garantías de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, sufrió dos robos en las últimas semanas y reconoció que teme por su vida y la de su familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Quien tuvo a su cargo la fase inicial de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela —expediente que luego derivó al fuero federal debido a la complejidad de las bandas involucradas— denunció haber sido víctima de dos ataques que ponen en riesgo su vida y la de su familia.

En las últimas semanas, el magistrado sufrió dos episodios delictivos que, según su propia lectura, no fueron “al voleo”, sino actos de inteligencia y amedrentamiento vinculados a su labor judicial.

“Me dedico a esto, es mi pasión, pero hoy mi familia vive esta situación con pánico”, relató con crudeza el magistrado.

El primer ataque ocurrió el pasado 2 de noviembre. Pinos Guevara se encontraba en una mudanza transitoria hacia la casa de su suegra, una propiedad sencilla en la que buscaba refugio tras haber vendido su vivienda anterior para ganar seguridad. Sin embargo, los delincuentes lo estaban esperando.