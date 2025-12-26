Se realizó con éxito el evento “Diversidad Emprendedora” en la Plaza Belgrano

De este modo, la gestión del intendente Roger Nediani ratifica su compromiso con la igualdad.

Como parte del cierre de actividades del 2025, la Oficina de Diversidad dependiente de la Secretaría de Gobierno, realizó una Feria de Navidad denominada “Diversidad Emprendedora” que tuvo lugar en la Plaza Belgrano el pasado martes.

Al respecto, la coordinadora del área, Iris Castañares, señaló: “Desde la Oficina de la Diversidad de la Municipalidad de La Banda, entendemos que la verdadera luz de estas fiestas brilla cuando respetamos nuestras diferencias. Que esta noche sea un encuentro de orgullo, hermandad y esperanza para nuestra comunidad."

"En el corazón de Santiago del Estero, La Banda se levanta como un faro de inclusión. En esta Navidad, la gestión del intendente Roger Nediani reafirma su compromiso con la igualdad. Porque no hay mayor regalo que vivir en una ciudad donde cada persona pueda ser quien es, con total libertad y amor”.

Agregó: “Brindamos por un año de conquistas, por los espacios ganados y por los abrazos que no distinguen géneros ni etiquetas. Que el 2026 nos encuentre trabajando juntos por una Banda sin prejuicios. Desde la Oficina de la Diversidad, les deseamos que el año nuevo traiga paz, trabajo y, sobre todo, mucho orgullo de ser quienes somos”.

Durante el evento estuvieron presentes la Academia de Danzas Folclóricas “Juan Saavedra” a cargo de los profesores Cristian Melián y Paola Romero y la Academia de Danzas Árabes de la instructora Roció Villarroya.