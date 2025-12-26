Nutrición Comunitaria entregó más de 350 panes de navidad a vecinos bandeños

La actividad contó con la presencia de Papá Noel quien fue el encargado de entregar los panes a los niños, vecinos y feriantes que participaron de la actividad.

Hoy 12:45

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, concretó la entrega de más de 350 panes de Navidad en el marco de una feria artesanal en la Plaza Belgrano.

La actividad contó con la presencia de Papá Noel, quien fue el encargado de entregar los panes de navidad a los niños, vecinos y feriantes que participaron de la actividad recreativa el martes por la tarde.

La Banda

Al respecto, la directora del área, María Ríos, señaló: “La actividad tuvo como objetivo que el intendente Roger Nediani a través de Nutrición Comunitaria haga llegar el presente de un pan de Navidad a los niños y vecinos que se llegaron a la plaza haciendo conocer el trabajo que realizamos desde nuestra dirección con mucho cariño para toda la comunidad bandeña”.