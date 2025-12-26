Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 DIC 2025 | 28º
X
Locales

Nutrición Comunitaria entregó más de 350 panes de navidad a vecinos bandeños

La actividad contó con la presencia de Papá Noel quien fue el encargado de entregar los panes a los niños, vecinos y feriantes que participaron de la actividad.

Hoy 12:45

La Dirección de Nutrición Comunitaria dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, concretó la entrega de más de 350 panes de Navidad en el marco de una feria artesanal en la Plaza Belgrano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad contó con la presencia de Papá Noel, quien fue el encargado de entregar los panes de navidad a los niños, vecinos y feriantes que participaron de la actividad recreativa el martes por la tarde.

La Banda La Banda

Al respecto, la directora del área, María Ríos, señaló: “La actividad tuvo como objetivo que el intendente Roger Nediani a través de Nutrición Comunitaria haga llegar el presente de un pan de Navidad a los niños y vecinos que se llegaron a la plaza haciendo conocer el trabajo que realizamos desde nuestra  dirección con mucho cariño para toda la comunidad bandeña”.

TEMAS Municipalidad de La Bamda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Añatuya: dos mujeres terminaron hospitalizadas tras ser atacadas a latigazos
  2. 2. La emotiva historia de Carla: pese a su hipoacusia, con esfuerzo se recibió de Diseñadora Gráfica
  3. 3. Lujo extremo en Navidad: Burlando sorprendió a Barby Franco con un Tesla de 300 mil dólares
  4. 4. El tiempo para este viernes 26 de diciembre en Santiago del Estero: cálido y estable
  5. 5. Navidad sangrienta: asesinan a puñaladas a un chaqueño en el departamento Copo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT