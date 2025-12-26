"Habrá que ver si el Gobierno se muestra pragmático ante un escenario adverso"

El periodista Rafael Ledesma dialogó con Noticiero 7 a propósito de la sesión en el Senado que tratará -entre otros temas- el Presupuesto 2026.

Hoy 13:39

El periodista Rafael Ledesma dialogó con Noticiero 7 a propósito de la sesión que se lleva adelante en el Senado, donde se debate —entre otros temas— el Presupuesto 2026, un proyecto clave para el Gobierno nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El mercado toma como buena señal que el Gobierno pueda cerrar su presupuesto porque le da certidumbre”, explicó Ledesma. Sin embargo, advirtió que el foco de conflicto está puesto en el artículo 30, al señalar que “para Unión por la Patria no debería avanzar porque prevé la derogación del financiamiento público de la educación, particularmente de la educación técnica, lo que retrotrae a la década del ’90, y también afecta el financiamiento para el área de defensa”.

En ese sentido, remarcó que “si hay un rechazo al artículo 30, el Presupuesto tiene que volver a Diputados”, lo que podría alterar los planes oficiales. “La hoja de ruta del Gobierno en materia económica es el superávit y el equilibrio fiscal, y esto alteraría los planes que ellos pretenden”, sostuvo.

“Habrá que ver si el Gobierno, ante este escenario, se muestra pragmático, si lo vetará o aceptará la ley con los cambios que se proponen”, planteó el periodista.

Finalmente, Ledesma se refirió al artículo 12, al que calificó como otro punto sensible del debate. “Exige a las universidades que presenten en tiempo y forma información sobre el uso de los recursos, algo que, de no hacerse, le daría facultades al Ejecutivo para vetar partidas”, concluyó.