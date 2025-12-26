Navidad en Santiago del Estero: las ventas superaron el promedio nacional

Así lo afirmó el Dr. Durval Lami Hernández, de la Cámara de Comercio, en comunicación con Noticiero 7, al analizar los primeros datos del sector.

Pasadas las celebraciones de Navidad, los comercios santiagueños empezaron a analizar el movimiento de caja que dejaron las ventas de fin de año. Según los primeros datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el desempeño de las ventas minoristas a nivel nacional fue mejor que el registrado en 2024.

En ese contexto, el Dr. Durval Lami Hernández, representante de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero, dialogó telefónicamente con Noticiero 7 y brindó un panorama alentador sobre la situación local. “Estamos recolectando los primeros números y estadísticas aquí en Santiago del Estero y creemos que el desempeño fue bastante mejor que lo que reflejó CAME a nivel nacional”, señaló.

De acuerdo a las estimaciones preliminares, en los días 23 y 24 de diciembre las ventas crecieron entre un 4% y un 6% respecto del año pasado, aunque en la provincia el incremento habría sido incluso mayor. “En Santiago del Estero hemos tenido un crecimiento aún más positivo que a nivel nacional”, afirmó.

Consultado sobre los factores que impulsaron este resultado, Lami Hernández explicó que el bono otorgado tuvo un impacto directo en el consumo. “Ha tenido un efecto muy positivo en los bolsillos de los santiagueños y eso se trasladó al consumo”, indicó. Además, destacó el aumento de las ofertas comerciales y la baja en las tasas de interés para la financiación, lo que favoreció las compras.

En cuanto a los rubros más beneficiados durante las ventas navideñas, el referente de la Cámara de Comercio detalló que se registró un crecimiento en perfumería, indumentaria y calzado. A nivel nacional, las jugueterías mostraron una caída cercana al 6%, aunque en Santiago del Estero ese descenso no habría sido tan pronunciado, aunque aún se continúan relevando datos.

Respecto al ticket promedio, señaló que los valores locales se ubicaron en línea con el promedio nacional, estimado en más de 36 mil pesos. “Estamos manejando un ticket promedio de entre 30 mil y 40 mil pesos”, precisó.

Finalmente, Lami Hernández remarcó que el 33% de los comercios encuestados manifestó haber tenido un desempeño mejor que el año anterior, mientras que el 45% señaló que se mantuvo igual. “En total, cerca del 70% de los comercios considera que este año fue mejor o igual que el anterior, lo que nos deja bastante conformes”, sostuvo.

De cara a lo que resta del año y al inicio de la próxima temporada, el dirigente comercial expresó buenas expectativas y valoró especialmente el reciente anuncio del Gobierno provincial sobre la reducción del 40% en las tarifas eléctricas. “Esto permitirá que el santiagueño tenga mayor poder adquisitivo y pueda consumir un poco más, lo que es una muy buena noticia para el sector comercial”, concluyó.