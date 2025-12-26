Gustavo “Tortuga” Fernández: “Tenemos que dejar a Mitre lo más arriba posible”

El flamante refuerzo aurinegro dialogó con exclusiva con Noticiero 7 y expresó sus sensaciones ante este nuevo desafío en su carrera.

Mitre continúa conformando su plantel de cara a la próxima temporada de la Primera Nacional, con el claro objetivo de ser protagonista. En ese contexto, el club aurinegro confirmó la llegada del experimentado delantero Gustavo “Tortuga” Fernández, una incorporación de jerarquía para el equipo que dirige Carlos Mayor.

El atacante, surgido en River Plate, con paso por Deportivo Riestra en la Liga Profesional y proveniente de Gimnasia de Jujuy, dialogó en exclusiva con Noticiero 7 y expresó sus sensaciones ante este nuevo desafío.

“Estoy muy contento, ansioso por llegar y conocer la provincia. Cuando se contactaron conmigo fue una decisión fácil de tomar en familia. Veníamos de Jujuy y la idea era quedarnos en Buenos Aires, pero la familia acompañó y eso hizo todo más simple, sabiendo lo que significa Mitre”, señaló el flamante refuerzo.

En esa línea, Fernández destacó el proyecto deportivo del club. “Había hablado con algunos chicos que estuvieron el año pasado y ya había visto lo que es el club cuando me tocó ir con Gimnasia. Uno siempre busca un club ordenado y con aspiraciones de pelear el ascenso. Los dirigentes me mostraron su interés y uno se siente querido; ahora tengo que devolver esa confianza en la cancha”, afirmó.

Además, remarcó la dificultad del torneo y la mentalidad con la que llega. “Es una categoría muy dura, cualquiera le gana a cualquiera. Tenemos que prepararnos bien y estar convencidos de que tenemos que dejar a Mitre lo más arriba posible”, sostuvo.

Sobre su presente personal, el delantero explicó: “Estoy en una etapa que disfruto mucho. En Jujuy necesitaba minutos y me tocó jugar. Me agarra en un momento muy lindo, con madurez y ganas de seguir consiguiendo cosas. Ya hablé con Carlos Mayor, lo conocía de enfrentarlo varias veces, y ahora esperamos la fecha para viajar en familia a Santiago”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas aurinegros. “Les deseo un muy feliz año nuevo y que el 2026 sea muy bueno para Mitre. Sepan que este equipo va a trabajar muy duro para representar de la mejor manera a esta camiseta y a este club”, cerró.