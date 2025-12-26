“Gracias por tanto amor”: Lali agotó su primer River y anunció otro show

La cantante compartió su emoción tras vender todas las entradas en tiempo récord y confirmó una segunda presentación.

Hoy 14:43

Lali Espósito es una de las artistas del momento y esto se confirmó luego de que, en cuestión de dos horas, la artista agotara su primer show en River que será el 6 de junio. A solo un día de Navidad, el público mostró su lealtad a la cantante pop y agotaron las entradas.

Desde sus vacaciones en la playa, la artista no solo se mostró emocionada por el nuevo hito de su carrera, sino que también anunció una nueva fecha en el Monumental para el 7 de junio de 2026.

Las entradas para la segunda fecha de Lali en River ya se encuentran disponibles a través de All Access. Los precios de los tickets van desde los $50.000 hasta las $130.000 más cargo por servicio, con seis ubicaciones diferentes.

A través de su redes sociales, Lali publicó un video en el que se la ve llorando luego de enterarse que en solo dos horas se agotaron las entradas del primer River. “Me vine acá a un rincón porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?“, dijo sorprendida ante un nuevo logro en su carrera.

Así, el 2025 termina como un año histórico para la cantante y actriz, quien convocó a más 350.000 personas en su tour mundial, estrenó un documental junto a Netflix y lanzó el álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, el cual escaló entre lo más alto de la plataformas de streaming.

A solo días de haber ofrecido su quinto show en el estadio Vélez, la cantante de “Disciplina” se prepara para los que serán los shows más importantes de su carrera.