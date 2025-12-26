River reanuda las charlas por los refuerzos: cómo está cada una de las negociaciones

Después del descanso por Navidad, la dirigencia retomará las conversaciones con San Lorenzo por Romaña y Elías Báez.

Hoy 14:43

River volverá a meterse de lleno en el mercado de pases en las próximas horas. Tras el receso por Navidad, la dirigencia reanudará las negociaciones por los futbolistas con los que ya había iniciado charlas formales, con el objetivo de cumplir los pedidos de Marcelo Gallardo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con Fausto Vera y Aníbal Moreno ya incorporados, el Millonario buscará avanzar por Jhohan Romaña y Elías Báez. Por el defensor colombiano, River ya presentó una oferta de dos millones de dólares por el 50% del pase, además de la cesión de Sebastián Boselli, mientras analiza la mejor manera de incluir al lateral izquierdo en la misma negociación.

Otro nombre que aparece en carpeta es el de Tadeo Allende. Luego de las complicaciones surgidas por Santino Andino, River sigue de cerca al mediocampista ofensivo cordobés, cuyo pase pertenece al Celta y que viene de jugar a préstamo en Inter Miami. Allende fue pieza clave en el título del equipo de Lionel Messi, con 24 goles en 54 partidos.

La búsqueda de un centrodelantero también está en los planes, aunque dependerá de encontrar una alternativa con una cotización accesible o de concretar la venta de algún atacante del plantel actual. En Núñez saben que sumar un refuerzo de jerarquía en ese puesto puede demandar una inversión importante.

Mientras tanto, Stefano Di Carlo se encuentra en el exterior hasta los primeros días de enero y apunta a cerrar al menos un refuerzo más antes del inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes. El plantel profesional retomó hoy los entrenamientos tras el descanso navideño y trabajará hasta el lunes.