Una familia busca a Merlina, una perrita perdida desde el domingo 14 de diciembre

La mascota desapareció en el barrio Primera Junta, en la zona de Caseros y Domingo Matheu. Su familia pide la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.

Hoy 14:52

Una familia se encuentra en la desesperada búsqueda de Merlina, una perrita de color marrón que se perdió el pasado domingo 14 de diciembre en el barrio Primera Junta, en inmediaciones de las calles Caseros y Domingo Matheu.

Según informaron sus dueños, Merlina responde al nombre de Guchi y está castrada. Se trata de una mascota que nunca solía alejarse de su hogar, por lo que su desaparición genera una gran preocupación.

La familia sospecha que la perrita podría haber sido levantada por alguna persona que creyó que tenía crías, aunque aseguran que no es así. Desde entonces, no han tenido noticias sobre su paradero.

Ante esta situación, solicitan la colaboración de los vecinos y de cualquier persona que pueda aportar información para poder reencontrarse con Merlina. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 385 4301979.