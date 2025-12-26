Qué determinó la pericia a la nena de 12 años herida por una bala perdida y cómo sigue su estado de salud

Angelina permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad, donde lleva más de 30 horas bajo estricta observación médica.

Hoy 16:37

La investigación por el caso de Angelina, la nena de 12 años que fue herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad, sumó en las últimas horas un dato clave. Según confirmaron fuentes del caso, la pericia realizada sobre la tomografía de la menor determinó que el proyectil que la hirió sería de calibre 40.

No obstante, los investigadores continúan con los análisis y también evalúan la posibilidad de que se trate de un calibre 9 milímetros, mientras avanzan las pericias balísticas en el marco de la causa.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón, cuando la nena se encontraba en la vereda de su casa junto a familiares observando los fuegos artificiales. En ese contexto, recibió un disparo en la cabeza y se desplomó segundos después.



Los médicos informaron que la bala quedó alojada en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida, lo que agravó su cuadro clínico. Desde entonces, permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad, donde lleva más de 30 horas bajo estricta observación médica.

En paralelo, la Policía avanza con las pericias balísticas y el análisis de distintos elementos recolectados en la zona para intentar reconstruir el recorrido del disparo y determinar su origen.



Cómo sigue el estado de salud

La tía de Angelina habló sobre el estado de salud de su sobrina y llevó algo de alivio en medio de la preocupación: “Está estable, va a estar bien”.

Sin embargo, reconoció que el proceso es muy largo y que la familia sigue de cerca cada paso de la recuperación. “Le hicieron los estudios, y detectaron que tenía el proyectil alojado en la cabeza”, aseguró.